Губернатор Калининградской области оправдался за хихиканье на совещании у Мишустина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что не хихикал на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным 1 декабря. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«Мы ни в коем случае не хихикали над тем, что было сказано на совещании. Андрей Сергеевич [Никитин, новгородский губернатор] что-то сказал, мы разговаривали про какую-то региональную тему, и мы просто улыбнулись глазами», — прокомментировал он.

Также губернатор указал на то, что присутствующие на заседании были в масках.

«Все были в масках, и единственное, что можно было увидеть, это наши улыбающиеся глаза», — дополнил Алиханов.

Напомним, на заседании по развитию малого бизнеса, которое прошло 1 декабря, премьер Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам Новгородской и Калининградской областей, которые по его мнению «хихикали» во время выступления главы Сбера Германа Грефа.