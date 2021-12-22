Ушел из жизни создатель ботокса Алан Скотт

Создатель ботокса Алан Скотт скончался в 89 лет. Причина его смерти пока не сообщается.

Алан Браун Скотт родился 13 июля 1932 года в Калифорнии. Известный офтальмолог прославился благодаря своей работе по разработке и производству ботокса.

Скотт работал старшим научным сотрудником в Институте исследования глаза Смита-Кеттлвелла с 1961 по 2013 год. С 1997 по 2006 год он занимал должность заместителя председателя офтальмологии в Калифорнийском Тихоокеанском медицинском центре. Алан Скотт также является основателем Фонда исследования косоглазия в Сан-Франциско.

Ранее стало известно о смерти доктора филологических наук и заслуженного профессора Московского государственного университета Владимира Горохова. Ему было 88 лет.