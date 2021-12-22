Игумен Берестов отверг слова экстрасенсов о «спокойном» 2022 году в России

Следующий год не принесет ничего хорошего, если мир — Россия и ее народ в первую очередь — не обратятся к богу. Об этом рассказал игумен Анатолий Берестов.

Священнослужитель считает, что людям не стоит обращаться за помощью к колдунам, пообещавшим россиянам спокойствие в 2022 году. По его словам, такие «предсказатели» заблуждаются, поскольку планету ждет «очень печальный конец».

«Вот смотрите: однажды люди отвернулись от Господа, и за свои грехи их поглотили воды Великого потопа. Так погиб наш первый мир. Святое писание говорит, что наш мир погибнет в огне, и это случится тогда, когда люди снова забудут бога», — рассказал Берестов.

Пророк предупредил: наказание за связь с колдуном не заставит себя ждать. Так, расплатиться за совершенный грех придется в течение полугода. Выход — долгий путь к вере, который выстроит связь между человеком и богом.

Анатолий Берестов решил посвятить себя служению богу в 1995 году. До этого он работал детским врачом. Верующие заявляли, что проводник божьей воли сотворил немало чудес. Священнослужитель отмечал, что таким случаям всегда можно найти объяснение. По его словам, чудо происходит, когда человек искренен в своей вере и молится с чистым сердцем.