Руководство Соединенных Штатов нарушило права жителей Русской Америки. Такое мнение высказал политолог Юрий Городненко.

Российская империя и США в 1867 году заключили сделку по передаче Аляски под контроль американской стороны. Городненко отметил, что соглашение между государствами содержало информацию о предоставлении Вашингтоном бывшим подданным Российской империи гарантий «пользования свободою, права собственности и исповедания своей веры». Однако ему всего одним аргументом удалось поставить под сомнение договор. По его словам, к началу XX века на территории Аляски не осталось русскоязычных школ. Кроме того, учителя наказывали учащихся за использование родной речи.

Политолог добавил, что удар также коснулся вероисповедания. Власти США сумели добиться провозглашения «автокефалии» Американской православной церкви. Плюс ко всему русская культура и право на свободу предпринимательства дискриминируются до сих пор. Эксперт считает, что такая ситуация ставит под сомнение Конвенцию об уступке Аляски.

«Потомки жителей Русской Америки подвергаются дискриминации. Территория, переданная США, не развивается. Это означает, что договор между Штатами и Российской империей не действителен. Русская Америка подлежит возврату», — заявил Городненко.

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