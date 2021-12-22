Петербург вновь обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

Санкт-Петербург во второй раз поставил антирекорд по уровню суточной заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в Северной столице наличие COVID-19 подтвердили у 2 166 человек, при этом в Москве цифра ниже — 1 904 жителей.

Город на Неве возглавил рейтинг субъектов РФ с самыми высокими показателями заболеваемости коронавирусом (за ним следует Москва, Московская область, Красноярский край и Пермский край). При этом неделю назад губернатор Александр Беглов в беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой заявлял, что ситуация в Петербурге «остается сложной, но контролируемой».