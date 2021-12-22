«Газпром» повторно не стал бронировать мощности «Ямала — Европы»

Компания «Газпром» второй день подряд отказывается бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа», свидетельствуют данные GSA Platform.

До этого «Газпром» отказался от предварительного бронирования мощностей магистрали на декабрь. В этом месяце компания использует газопровод на основе ежедневного бронирования. Однако в некоторые дни мощности заказывались не на регулярной, а на дополнительной сессии.

До 17 декабря «Газпром» бронировал по 31,4 млн кубометров в сутки. Затем он начал сокращать объемы поставок. Так, уже 17 числа компания выкупила 27 млн кубометров, а 18-го — 5,2 млн. Через день «Газпром» зарезервировал 4,2 млн кубометров, а 20 декабря — 3,8 млн.

На 21 декабря холдинг отказался от бронирования совсем, из-за чего физический поток газа по «Ямалу — Европе» остановился. Вскоре котировки голубого топлива на бирже ICE впервые в истории превысили отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров.