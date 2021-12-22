Путин дал пять жестких ответов на выпады Запада в 2021 году

Запад в течение 2021 года сделал много провокационных шагов против России. Однако у президента РФ Владимира Путина есть ответ на любой выпад оппонентов.

Журналисты «ПолитЭксперта» рассказали, какие уроки лидер сумел преподать Западу. Первым они назвали реакцию Москвы на возможное отключение России от системы SWIFT. Президент страны Владимир Путин на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином предложил создать альтернативный инструмент для осуществления торговых отношений.

Кроме того, Москва указала на необходимость прекратить расширение НАТО к российским границам. По словам Путина, подобные действия представляют угрозу для России. По этой причине стране пришлось заняться разработкой гиперзвукового оружия.

«То, что США сейчас делают на территории Украины, это не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать... За тысячи километров от своих границ они разбомбили Югославию. Без санкции Совбеза ООН. Кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто», — отметил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Третьим уроком значится позиция президента России в отношении Украины. Речь идет о сообщениях западных СМИ о «вторжении» Москвы на территорию соседнего государства. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена проявлять агрессию. Кроме того, Путин уверен, что отношения между странами восстановятся, несмотря на обстановку.

Журналисты четвертым фактором назвали позицию России в отношении Китая. Запад возмущен сотрудничеством между странами, которое оказалось крайне выгодным. Представители СМИ вспомнили слова Путина о намерениях Москвы руководствоваться исключительно своими интересами. По этой причине попытки Запада повлиять на Россию в этом вопросе будут разбиты о политическую реальность.

Пятым уроком Западу журналисты назвали высказывание Путина о капитализме. Глава государства уверен, что существующая модель себя исчерпала, поскольку имеет все больше противоречий. Кроме того, по его словам, некоторые страны используют свое преимущество, чтобы диктовать свою позицию другим государствам. Российский лидер также призвал к установлению мирового экономического паритета. Читатели издания отметили, что Путин переиграл и уничтожил все старания Запада оказать давление на Россию.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.