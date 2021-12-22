Путин намерен провести неформальный саммит лидеров стран СНГ 28 декабря в Петербурге

Российская сторона готовит встречу глав Содружества Независимых Государств 28 декабря в Санкт-Петербурге. Президент РФ Владимир Путин намерен провести неформальный саммит.

Во встрече будут участвовать лидеры стран СНГ. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на посла Казахстана. Предполагается, что переговоры пройдут под председательством Путина.

Ранее стало известно, что российский лидер переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась 21 декабря. Одной из тем обсуждения глав государств стала ситуация на востоке Украины, уточнили в издании Bloomberg.