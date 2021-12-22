Правительство направит 1,5 млрд рублей в виде грантов для сельхозтуризма

Российские производители сельхозпродукции в 2022-2024 годах смогут получить по 10 млн рублей в виде грантов на развитие аграрного туризма. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ.

Как полагают власти, новая мера поддержки положительно скажется на занятости населения, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов. Всего на эти цели заложено 1,5 млрд рублей. В 2022 году правительство направит на гранты 300 млн рублей, в 2023-м — 500 млн, а в 2024-м — 700 млн.

Отбором проектов для грантов будет заниматься Минсельхоз РФ. Получить поддержку смогут представители малого бизнеса на строительство или ремонт помещений для приема гостей, благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры и закупку туристического оборудования.

При этом срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет, а часть средств необходимо вложить самому предпринимателю. Для гранта на сумму до 3 млн рублей нужно вложить минимум 10% от расчетной стоимости проекта, до 5 млн — 15%, до 8 млн — 20%, а для 10 млн — не менее 25%.