Японский McDonald’s остался без картофеля из-за коронавируса и потопов в Канаде

Японские рестораны McDonald’s рискуют остаться без фирменного картофеля фри. Газета The Guardian пишет, что из-за пандемии коронавируса и наводнений в Канаде поставки продукта в Страну восходящего солнца под угрозой, поэтому любителям фастфуда картошку будут продавать «урезанными» порциями, дабы избежать полноценного дефицита.

«Из-за крупномасштабного наводнения вблизи порта Ванкувер и глобального сбоя в цепочке поставок, вызванного пандемией коронавируса, наблюдаются задержки в поставках картофеля», — посетовали представители McDonald’s в Японии.

Компания пообещала, что клиенты по-прежнему смогут заказать картофель фри, несмотря на «нестабильную закупку сырьевых материалов». McDonald’s Japan готова пойти на экстренные меры: доставку одной тысячи тонн замороженного картофеля по воздуху.

Из-за мощных наводнений в конце ноября этого года в нескольких канадских провинциях был введен режим ЧС. Из одной только провинции Британская Колумбия в срочном порядке эвакуировали более 18 тысяч человек.