Госдума отменила обязательный техосмотр личного транспорта

Российские парламентарии в третьем окончательном чтении приняли закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов.

Согласно документу, технический осмотр личных транспортных средств россиян будет проводится по их желанию. Поправки к закону вступят в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что данное решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Он уточнил, что речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств.

При этом спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что закон не распространяется на коммерческий автотранспорт, включая грузовики, автобусы и такси. Это сделано в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Уточним, что во время работы над документом депутаты внесли множество правок и уточнений. Так, запрещается проводить технический осмотр на обочине. Согласно тексту законодательной инициативы, если у автовладельца есть диагностическая карта (выдается по итогам техосмотра), он освобождается от проверок состояния автомобиля сотрудниками ГИБДД на дорогах.

Ранее сенатор от Астраханской области Александр Башкин предложил конфисковывать машины у тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения. Он напомнил, что за последнее время участились аварии с участием видеоблогеров.