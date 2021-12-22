Телеведущая Скабеева отреагировала на нервный смех Зеленского после вопроса о Путине

Вопрос о президенте РФ Владимире Путине вызвал нервный смех у его украинского коллеги Владимира Зеленского. Его реакцию оценила телеведущая Ольга Скабеева.

Тема российского руководства прозвучала в ходе недавнего разговора Зеленского с журналистом. Последний поинтересовался у собеседника, как сейчас происходит общение между лидерами двух государств.

«Сейчас нет никакого общения… есть», — ответил Зеленский, засмеявшись.

Президент рассказал, как «осуществляются» телефонные переговоры лидеров. По его словам, он и Путин не снимают трубку, поскольку оба не звонят друг другу.

Скабеева, комментируя этот случай, подвергла поведение Зеленского критике. В своем Telegram-канале она описала его беседу с журналистом одной фразой.

«Зеленский, конечно, совсем не в форме», — резюмировала телеведущая.

Ранее экс-руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан обратил внимание на изменения в поведении бывшего начальника. Так, украинский лидер стал заметно медленнее разговаривать. Также перемены, по словам Богдана, прослеживаются в мимике и мыслях президента. Другой вид и манеру речи Зеленского его бывший соратник объяснил тем, что у того «нет энергетики жизни».