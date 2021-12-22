«Это унизительно». Как мировые СМИ отреагировали на обращение Путина к НАТО и США

Президент России Владимир Путин взбудоражил западные СМИ заявлением о том, что Москва начнет предпринимать «военно-технические меры» в ответ на провокации США и НАТО. В частности, он не исключил размещения на территории Белоруссии ядерного оружия.

Уже утром 22 декабря статья об этом появилась на первой полосе газеты Financial Times с громким заголовком: «Путин предупреждает о военном ответе на расширение НАТО на Восток». Автор красноречиво рассуждает о «почти безвыходном положении» Запада, который, с одной стороны, должен продемонстрировать готовность к диалогу, а с другой – не прогнуться под давлением Москвы.

«Хотя президент США Джо Байден и лидеры ЕС заявили о намерении рассмотреть эти предложения, строгость и публичность выдвинутых Россией требований заставляют многих западных чиновников и экспертов опасаться, что они могут стать предлогом для войны», – пишут эксперты.

Prt Scr youtube.com / The Summit for Democracy

В то же время польское издание wPolityce опубликовало интервью с бывшим заместителем министра обороны Польши Ромуальдом Шереметьевым. Он назвал «глупым» решение России обнародовать свои требования к НАТО и США. Москва тем самым якобы провоцирует западные страны на отрицательный ответ.

«Такое на Западе не одобрят даже исключительные слюнтяи, ведь это унизительно. Политики в демократических странах в значительной степени зависят от настроений общественности, а сложно представить, что ту порадуют сообщения об уступках Запада Путину и [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко, которые в последнее время пользуются не самой лучшей репутацией», – резюмировали журналисты.

Шереметьев предположил, что за громкими ультиматумами Москвы на самом деле кроется лишь попытка оказать давление на США. На деле же «за кулисами» уже ведутся переговоры и звучат компромиссы, которые хоть и не соответствуют требованиям России, но предлагают Путину «что-то взамен».

А вот в самих Соединенных Штатах тем временем сетуют на скудный запас «рычагов давления на РФ», который есть в арсенале у Белого дома. Так, по мнению редакции телеканала CNN, Вашингтон должен запретить россиянам посещать западные страны и депортировать всех, кто сейчас проживает в Европе и США. Журналисты предложили заблокировать гражданам РФ все сделки с американской недвижимостью, которые, по их мнению, насчитывают миллионы долларов.

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Шведская газета Dagens Nyheter воздержалась от трансляции собственного мнения и опубликовала интервью с министром обороны Швеции Петером Хультквистом. Он назвал требования РФ «неприемлемыми».

Глава военного ведомства заявил, что пункт соглашений, гарантирующий неразмещение войск НАТО на территориях сопредельных с Россией стран, касается не только Украины и Грузии, на которых повсеместно делают акцент, но еще и Швеции с Финляндией. Это автоматически блокирует им путь к членству в Альянсе, к которому они, к слову, никогда не стремились.

«Мы не собираемся вступать в НАТО ни сейчас, ни позднее, но этот вопрос решает исключительно сама Швеция, и мнение кого-то другого по этому поводу тут не должно иметь какого-либо значения. У нас должна быть свобода принимать самостоятельные решения», – заключил Хультквист.

Global Look Press / Jessica Gow/Tt

Финны же решили занять нейтральную позицию. В частности, старший исследователь Института внешней политики Финляндии Чарли Салониус-Пастернак в беседе с Ilta-Sanomat посоветовал Хельсинки не вмешиваться в «игру» старших товарищей.

«Нас никуда не приглашают, нас нет за столом переговоров. Мы разве что можем выступить в качестве организаторов места переговоров», — считает финский политолог.

Салониус-Пастернак назвал «хитрыми» российские условия. Они, по его мнению, якобы создают иллюзию того, что могут быть поводом для переговоров. Но на деле это не так, считает эксперт, поэтому США вряд ли пойдут на условия, выдвинутые Владимиром Путиным.