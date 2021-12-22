Вице-премьер Новак сообщил об успешной модернизации российских ТЭС

Отечественный энергетический сектор уверенно продолжает расти, отмечается на официальном сайте Россетей в поздравлении специалистов с Днем энергетика, которое озвучил вице-премьер Александр Новак.

Заместитель председателя правительства Александр Новак высказал свои слова поздравления в адрес энергетиков, подчеркнув, что данный сегмент российской экономики показывает отличную динамику.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с главным профессиональным праздником — Днем энергетика. Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели», — отмечается в сообщении.

По словам вице-премьера, электроэнергетика является фундаментом социально-экономического развития государства, а также способствует комфорту жителей. Новак добавил, что в настоящее время в государстве успешно реализуется программа модернизации тепловых электростанций.

Помимо этого, растет выработка электричества — в сравнении с прошлым годом, ее объем возрос больше, чем на 6%. При этом потребление электроэнергии увеличилось на 5%. Также в России продолжают развивать альтернативные источники энергии. Так, за последний год в эксплуатацию ввели более 15 объектов ВИЭ мощностью порядка 1,2 ГВт, указывает политик. Постепенно прорабатываются вопросы использования водорода как возобновляемого источника энергии.