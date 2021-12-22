«Кровищи натекло аж по щиколотку». В чем обвиняют задержанного ректора КФУ Ильшата Гафурова

В среду 22 декабря был задержан ректор Казанского федерального университета, действующий депутат республиканского парламента от «ЕР» и экс-мэр Елабуги Ильшат Гафуров. Его могут подозревать либо в причастности к заказному убийству, либо в коррупции, сообщили источники издания «Бизнес Online».

В университете, которым Гафуров руководит уже 11 лет, упорно твердят, что ректор «заболел и на работу не выйдет». И на свободу, возможно, тоже.

Рассказываем, что известно о криминальных связях ректора Гафурова, судьба которого, кажется, была предрешена.

«Казанский феномен»

Информация о связях Гафурова с криминалом Татарстана отнюдь не нова: еще десять лет назад журналисты писали о прошлом ректора, причем не академическом. Речь идет о близком знакомстве с лидерами ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов Юрием Еременко по прозвищу «Ерема» (осужден на пожизненное лишение свободы), Адыганом Саляховым, известным как «Алик» (осужден на 25 лет) и другими участниками этого «казанского феномена».

Совпадение ли, но совсем недавно, в середине октября, Еременко и Саляхова этапировали в Казань по интересному поводу. В Закамье силовики решили провести «массовую ревизию следственных действий по преступлениям прошлых лет», в том числе и относительно дел «29 комплекса», отличившегося в «лихие девяностые» и даже «нулевые» как минимум 21 убийством, «крышеванием» практически всего бизнеса в Набережных Челнах, рэкетом и сутенерством.

Масштабы деятельности ОПГ объясняют не только 212 томов уголовного дела, но и денежные обороты: члены банды «исправно переправляли прямо в больших мешках деньги в столицу — примерно по два миллиона долларов в месяц», утверждают казанские журналисты. Прокурор Челнов Илдус Нафиков считал банду «неофициальными руководителями города, перед которыми трепетали властные структуры».

Пару месяцев назад сообщалось, что Саляхов может выйти по УДО в обмен на громкие показания — из 25 лет строгого режима «Алик» отсидел более 20 лет. И был готов рассказать следствию все.

Но причем тут, казалось бы, Гафуров — уважаемый человек, ректор крупнейшего университета республики, депутат, доктор экономических наук?

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Готовились заранее

На этот вопрос в 2013 году ответил замдекана факультета журналистики и социологии КФУ Искандер Ясавеев, не слишком воодушевившийся новым руководством вуза. Тогда он просил Генпрокуратуру РФ проверить ректора на причастность к преступлениям ОПГ: отмечалось, что во время работы мэром Елабуги Гафуров жестко контролировал ключевые городские предприятия «и до сих пор там хозяйничает».

Но следствие заявило, что Гафуров к делам «29 квартала» не причастен. Дополнительных экспертиз решили не проводить. Тем временем СМИ заявляли, что ректор был связан с ОПГ базой отдыха страховой компании «Зилант», филиал которой Гафуров возглавил в 1992 году.

«Они туда не отдыхать ездили. Они [там] встречались, чтобы "вопросы решать"», — объяснял журналистам назначение «гафуровской» базы отдыха основатель и гендиректор СК «Зилант» Вадим Шаятович.

При этом в апреле близкие к государственному телеканалу RT блогеры жестко и явно неслучайно «прошлись» по ректору КФУ с громкими публичными обвинениями. Так Станислав Яковлев, он же Ortega, заявил о причастности Гафурова к убийству депутата и бизнесмена Айдана Исрафилова, расстрелянного неизвестным в 1999 году.

«Ильшат Гафуров, когда был первым человеком в Елабуге, через местных дружественных бандитов решил ликвидировать второго человека в Елабуге, своего непосредственного конкурента Исрафилова, захватить принадлежащий Исрафилову рынок, и по итогам стать в Елабуге не только первым, но и единственным человеком. Из тех, что пишутся с большой буквы», — написал Яковлев в Telegram.

Блогер подчеркнул, что Гафуров «до сих пор живет вовсе не на ректорскую зарплату», а иногда в зоне его интересов «неожиданно умирали люди, кровищи натекло аж по щиколотку».

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В 2013 году в печать вышла книга отставного подполковника ФСБ Юрия Удовенко, занимавшегося делом ОПГ «29 комплекс». В ней есть фрагмент с показаниями одного из свидетелей, некого Игоря Романова, против Гафурова — на тот момент уже не только ректора, но и депутата Госсовета Татарстана.

«…Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, т.к. Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. …Гафуров звонил в Москву Асадуллину и просил гарантий того, что Ахметханов исполнит свои обязательства по организации убийства Саляхова», — отмечается в книге «Зазеркалье».

Теперь Саляхов, очевидно, дал показания на своего могущественного обидчика ради «лишних» пары лет свободы.

Очень богатый ректор

Гафуров убеждал, что получает в КФУ зарплату в 89 тысяч рублей. При этом даже в официальной декларации за 2018 год у него четыре земельных участка общей площадью почти в 16 тысяч квадратных метров, два дома (на 607 и 162 квадрата), пара квартир по 367 и 54 квадратных метра и огромное нежилое помещение в общей собственности. У супруги Гафурова тоже было немало «недвижки», да еще и автомобиль Audi A8L.

Уже в 2020 году большая часть собственности депутата испарилась из декларации. Осталось лишь около 7 тысяч квадратов недвижимости, но уже три жилых дома, один гараж, пара земельных участков и три квартиры. А также один легковой автомобиль — все тот же Audi.

Откуда у Гафурова с зарплатой в 89 тысяч рублей такие капиталы? Быть может, на этот вопрос ответит следствие. Но пока следователей больше волнует подозрительно давнее убийство. Не исключено, что многое о деле, внезапно вытащенном из пыльного ящика, мы узнаем только после новых назначений — и на пост ректора КФУ, и на потенциально вакантное депутатское место.

Пока этот материал готовился, следствие предъявило Гафурову обвинение в убийстве.