Посольство России в США раскритиковало высказывание Госдепа о ситуации вокруг Украины

Вашингтону не следует «сваливать с больной головы на здоровую» вопросы, которые касаются Украины. Об этом заявили в посольстве России в США.

В дипведомстве раскритиковали высказывание пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, который ранее заявил, что РФ якобы несет ответственность за обострение ситуации вокруг Украины. Также он призвал Москву прекратить «использовать ложную и провокационную риторику».

«Призываем Государственный департамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — сказано в сообщении посольства в Twitter.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует контакты с Москвы по безопасности в рамках ОБСЕ и НАТО.