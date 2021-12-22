Nature: астероид Рюгу зародился на окраинах ранней Солнечной системы

Присутствие в астероиде Рюгу водосодержащих соединений и карбонатов доказывает то, что он зародился на окраинах ранней Солнечной системы, сообщил журнал Nature.

Материал космического тела был доставлен на Землю японским космическим аппаратом «Хаябуса 2». С Рюгу было взято 5,4 грамма космической породы.Она содержит много минералов и других компонентов, которые часто находят на падающих на нашу планету метеоритов.

Анализ полученных образцов позволил исследователям узнать больше о происхождении астероида. Объект состоит из одной из самых древних пород, присутствующих в Солнечной системе. Он имеет примитивный состав, а его образцы оказались необычайно темными, так как поглощали направленные на них лучи света. Присутствие в составе Рюгу органических веществ и водосодержащих молекул говорит о том, что он зародился на окраине Солнечной системы.

В апреле японским ученым удалось обнаружить на этом астероиде присутствие имеющих отношение к воде веществ. В этом им помогло использование инфракрасного облучения, сообщает телеканал «360».