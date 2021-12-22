Около 100 горняков пропали без вести после схода оползня в нефритовой шахте в Мьянме

Сход оползня произошел в нефритовой шахте в городе Пхакан в Мьянме. В результате около 100 подрядчиков и старателей пропали без вести, передает местное издание Irrawaddy.

Согласно данным сообщения, предполагается, что десять горняков могли погибнуть. Иных подробностей происшествия пока не приводится.

Стоит отметить, что подобные природные катастрофы являются нередкими в районе Пхакана, поскольку в этом городе сосредоточены основные места добычи нефрита и жадеита. Чаще всего при сходе оползней на отвалах карьеров гибнут именно старатели, которые селятся там и ищут камни, которые не обработала техника.