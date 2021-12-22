CBS: фигурантом «охоты на ученых» в США стал обвиненный в связях с Китаем бывший декан Гарварда

Один из главных мировых специалистов в области наноматериалов, бывший декан Гарвардского университета Чарльз Либер признан виновным в сокрытии научных связей с Китаем и полученных в результате сотрудничества доходов. Такую информацию передал американский телеканал CBS.

Жюри федерального суда в Бостоне вынесли вердикт, что 62-летний ученый поставлял властям ложные сведения, предоставлял неверные налоговые декларации, а также не проинформировал о имеющемся у него счете в банке Китая. Сам Либер на этот счет заявлял, что пошел на такой шаг не ради денег, а для мирового признания своих трудов и желая получить Нобелевскую премию.

По данным издания, власти США организовали настоящую «охоту на ученых» — Вашингтон обвинил в сокрытии данных о связях с Пекином еще 24 научных работников. Десять из них в содеянном признались, а с шестерых сняли обвинения.