Власти стран Балтии предали своих граждан, предоставив НАТО площадки для размещения ударных комплексов, заявил в интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт Александр Жилин.

По мнению специалиста, Россия будет вынуждена включить в перечень целей для стратегических ядерных сил Прибалтику. Руководители Эстонии, Литвы и Латвии не задумывались о том, что ставят Москву в такое положение, в котором ей придется обратиться к доктрине упреждающего удара, так как комплексы НАТО фактически будут размещены под Калининградом, уточнил Жилин.

«Уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 сребреников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем», — считает военный эксперт.

По его словам, жители каждой из этих стран ничего не выиграли, но чувствовать себя в безопасности больше не смогут.