Правоохранители задержали вице-спикера ЗакСа Красноярского края Натарова

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщили журналисты.

Согласно имеющейся у ТАСС информации, он был задержан в связи с уголовным делом бывшего советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера. Он подозревается в мошенничестве с бюджетными деньгами, запланированными на закупку угля для города Игарки.

Сообщается, что сейчас Сергей Натаров находится в изоляторе временного содержания. В СК по Красноярскому краю официальных комментариев пока не дают.

Сергей Натаров с 2001 по 2011 годы был депутатом красноярского ЗакСа, затем в 2013-2015 годах — замминистра экономики и регионального развития. С сентября 2016 года по октябрь 2021 года был депутатом Госдумы от Красноярского края от партии ЛДПР. В сентябре 2021 года стал депутатом законодательного собрания региона.