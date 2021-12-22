Украинский посол в ФРГ пожаловался на отправляющих его «погулять» немцев

Представители немецкого правительства во время кулуарных разговоров часто не обращают внимание на интересы Украины, из-за чего киевским дипломатам приходится «публично» поднимать «отдельные» вопросы, сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Мельник во время интервью центру Ukrainian Prism сообщил, что ФРГ, «возможно и по праву», считается великой культурной нацией. Однако для Украины это значит, что Германия может себе позволить не обращать внимание на якобы «легитимные интересы или просьбы» от других стран. По словам посла, Берлин крайне часто игнорирует эти призывы.

Дипломат уточнил, что украинской дипмиссии приходится каждый день сталкиваться с таким отношением. По словам Мельника, иногда киевским дипломатам отвечали «иди гуляй, мы лучше знаем», когда они обращались в немецкие министерства.