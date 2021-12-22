Издание Forbes «нашло» серьезную угрозу в лице российских «Калибров» для Украины

В случае «войны» между Россией и Украиной, в акватории Черного моря Киев будут ждать ракеты «Калибр», которым он вряд ли сможет продемонстрировать достойное сопротивление. Соответствующими выводами поделилось издание Forbes.

Автор статьи Дэвид Экс уверен, что в случае начала военных действий между Россией и Украиной будет открыт новый фронт. Речь идет о морском противостоянии. Именно морские сражения повлияют на происходящие далеко внутри материка события. Ряд украинских лидеров даже могут попасть под обстрел, отмечает публицист.

По мнению Экса, этот факт можно отнести к «леденящему душу». Журналист пишет, что Москва сейчас занимается строительством новых кораблей и подлодок, а также ракет «Калибр». Автор материала также напомнил, что в течение семи лет с момента присоединения Крыма к России на черноморском флоте произошли серьезные преображения.