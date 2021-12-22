Офис торгпреда США обвинил Россию в «нарушении» норм и правил ВТО

Американское правительство видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход Москвы от норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Американское правительство при этом собирается работать над ответными мерами и в этом направлении. Соответствующее заявление сделал офис торгового представителя США Кэтрин Тай. Ведомство раскритиковало Москву в ежегодном докладе о соблюдении Кремлем обязательство перед организацией. Вашингтон также обвинил Россию якобы в увеличении госконтроля над экономикой.

Тай подчеркнула, что этот документ показывает «отход» России от принципов ВТО. По ее словам, из-за нарушения норм и правил организации, обязательств перед организацией, американские рабочие и предприниматели находятся в экономически менее выгодных условиях. Ведомство собирается «привлечь Россию к ответу».