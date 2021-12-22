Партия ОПЗЖ указала на ошибочность курса Украины в НАТО

Обострившееся противостояние России и НАТО показывает, что курс Украины на вступление в Альянс является политической ошибкой, а также увеличивает риск катастрофы. Об этом заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом во фракции отметили необходимость беседы между РФ и Альянсом по гарантиям безопасности, даже если она пройдет без Украины. Киеву же, по мнению представителей партии, стоит сохранять статус нейтрального государства. Именно это привнесет в страну безопасность и стабильность.

«Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», — добавили в партии.

В ОПЗЖ добавили, что считают действия президента Украины Владимира Зеленского «безответственными и преступными». Лидер государства забывает об интересах страны, обостряя ситуацию и усугубляя внутренний раскол, заключили в партии.