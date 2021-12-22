Министр обороны Болгарии заявил об отсутствии необходимости в дополнительных силах НАТО

Министр обороны Болгарии Стефан Янев сообщил, что необходимости в размещении дополнительного военного контингента НАТО в республике нет. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

По словам главы оборонного ведомства, на сегодняшний день Североатлантический альянс обсуждает вопрос дополнительных войск в Болгарии и Румынии в ответ на якобы увеличение российского военного потенциала. Он также отметил, что это обсуждение может привести к нежелательной эскалации в регионе.

«Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности. В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», — отметил Янев.

Ранее стало известно, что МИД России 17 декабря опубликовал проекты о гарантиях безопасности для НАТО. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Россия требует от Альянса гарантии нерасширения его влияния на территорию Украины.