Петербургу порекомендовали брать пример с Казани в обращении с отходами

Властям Северной столицы необходимо разработать системный подход к организации эффективного обращения с отходами. На данный момент в городе его нет, рассказал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Илья Гречишников.

Ранее Российский экологический оператор составил «Зеленый рейтинг» регионов страны, основываясь на статистике, социальных опросах, а также схеме обращения с отходами. Петербург занял в нем 73-ю строчку. По словам Гречишникова, причиной этого является недофинансированность сферы переработки мусора в городе, передает Федеральное агентство новостей.

«На это заложили не столько, сколько нужно. Мы как бы движемся в этом направлении, но это движение имеет не поступательный, а рывковый характер», — добавил член ОНФ.

Он отметил, что Санкт-Петербургу необходимо ввести раздельный сбор мусора для всех заведений на законодательном уровне. Как отметил Гречишников, в этом городу стоит брать пример с Казани, где данные меры уже реализованы.

Однако проблема обращения с отходами является далеко не единственным беспокойством петербуржцев. В последнее время они активно жалуются на возросшее число аварий и пробок из-за плохой уборки снега в городе, а губернатору Северной столицы Александру Беглову так и не удается решить этот вопрос.