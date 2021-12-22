Захарова назвала «рухлядью» приобретенные Варшавой 300 БТР США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала приобретение Варшавой у Вашингтона 300 бронеавтомобилей, которые уже были в использовании.

Недавно глава министерства национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша для собственного военного контингента купила у США 300 бронеавтомобилей типа MRAP, которые уже были в употреблении.

Захарова в личном канале мессенджера Telegram сообщила, что Польша оптом закупила у Вашингтона поддержанные БТР «Кугуар». По ее словам, Блащак заявил, что «новинки секонхенда» способны укрепить потенциал военных, которые находятся на территории восточной Польши.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России подчеркнула, что по Польше в направлении восточных рубежей едет «колонна американской рухляди». По словам Захаровой, вместо этого Варшава могла провести серьезный анализ российских предложений по глобальной безопасности.