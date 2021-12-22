Блинкен: Вашингтон планирует контакты с Москвой в начале 2022 года

Вашингтон планирует контакты с Москвой по вопросам безопасности на двусторонней основе. Переговоры планируются в рамках ОБСЕ и НАТО. Соответствующее заявление сделал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Блинкен сообщил, что переговоры по вопросам безопасности должны состояться в начале следующего года. По словам главы американского Госдепартамента, при этом в данный момент новые встречи главы российского государства Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом не планируются.

Вашингтон занимается в отношении Москвы сдерживанием и дипломатией. Белый дом готов дать жесткий ответ на шаги, которые страна воспринимает как агрессивные, подытожил глава Госдепа США.