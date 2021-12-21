СМИ: Белый дом изучает ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины

Белый дом изучает вариант ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию. Соответствующей информацией поделились некоторые американские издания.

Вашингтон изучает варианты введения новых ограничений экспорта на территорию России, если Кремль введет военных на Украину. Один из собеседников издания Reuters, ссылаясь на чиновника администрации президента США, сообщил, что речь идет о «чрезвычайных мерах» по ограничению импорта.

Данные ограничительные меры предлагают ввести в дополнение к уже обсуждаемым санкциям. Эта информация содержится в сообщении агентства.