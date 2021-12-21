Шольц во время беседы с Путиным отметил важность диалога в «нормандском формате»

Немецкий канцлер Олаф Шольц и глава российского государства Владимир Путин провели первые переговоры между собой с момента, как сменилось немецкое правительство.

Шольц во время переговоров с Путиным обсуждал обстановку на территории Украины. Соответствующей информацией поделился официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Он сообщил, что глава российского государства поздравил канцлера с вступлением на должность. По его словам, лидер немецкого правительства и Путин провели беседу якобы об «усилении военного присутствия России рядом с Украиной».

Хебештрайт отметил, что Шольц выразил собственную обеспокоенность ситуацией. По словам представителя кабмина Германии, немецкий канцлер подчеркнул срочную необходимость деэскалации и отметил важность переговоров в «нормандском формате».