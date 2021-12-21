Востоковед Вородин рассказал о необходимости транспортно-пересадочных узлов в Петербурге

Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга совершенно не развивается, что проявилось на фоне прошедших снегопадов. Об этом рассказал политолог и востоковед Дмитрий Вородин.

По его словам, власти Северной столицы годами бездействуют и закрывают глаза на проблемы, ставшие актуальными еще четверть века назад. Вородин отметил, что в особенности на окраинах Северной столицы транспортная инфраструктура развивается по остаточному принципу.

«Хочется побольше станций, побольше пересадочных узлов, побольше колец в метро, которые могли бы разгружать эти узлы — это помогло бы всему городу в целом, но прежде всего — жителям окраин», — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что Смольный снова сдвинул сроки развития петербургского метрополитена. Губернатор Александр Беглов не торопится выполнять свои предвыборные обещания о развитии транспортной инфраструктуры.