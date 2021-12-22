Шарий: РФ и НАТО продолжили заочный обмен мнениями по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на коллегии Министерства обороны, объяснил, почему Кремль потребовал от НАТО предоставить письменные гарантии безопасности. Но в Альянсе опять раздались голоса против обсуждения этой темы.

Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий.

Российский лидер, по словам эксперта, объяснил желание Москвы получить от Запада гарантии безопасности тем, что НАТО может использовать территорию Украины, как плацдарм для нападения на Россию.

«Путин напомнил об авантюрах США в Югославии, Ираке, Сирии. А теперь, говорит, нечто подобное планируют «у порога нашего дома» – в соседней стране, у российских границ. Поэтому просто стало «некуда дальше отступать»», — процитировал российского президента Шарий.

Но на Западе, по словам эксперта, множество тех, кто не согласен обсуждать тему, поднятую Россией.

instagram.com / @russian_kremlin

В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже не раз категорически отвергал саму идею обсуждать с третьей стороной возможность вступления Украины в Альянс, заявляя, что это суверенное право каждой страны и поэтому переговоры на эту тему или какие-то компромиссы исключены.

Именно поэтому, возможно, Кремль обращается в большей степени к Вашингтону, чем к Брюсселю, так как понимает, что личное мнение генсека НАТО имеет второстепенную важность, рассуждает Шарий.

«А вчера по итогам встречи в Киеве президент Польши Анджей Дуда заявил, что «когда на ультиматум большого государства соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия, и в результате начнется война». Очевидно, он хотел так провести параллели с Мюнхенским сговором, предшествовавшим Второй мировую войне, — отмечает журналист".

Но, по его словам, польский лидер забыл упомянуть, что причиной начала Первой мировой войны стало как раз нежелание Сербии выполнить в полной мере ультиматум Австрии.

Российская же сторона, подчеркивает Анатолий Шарий, сделала уже достаточно намеков на то, что, если компромисс не будет найден, альтернативным вариантом может стать война.