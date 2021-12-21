Путин возложил на Запад вину за деградацию ситуации в Европе

Запад виноват в обострении напряженности в европейском регионе, заявил президент России Владимир Путин.

Соответствующий тезис прозвучал в рамках его выступления на заседании коллегии министерства обороны.

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина», — сказал он.

Вместе с тем президент добавил, что российская сторона была вынуждена предпринимать контрмеры на все шаги Запада. С каждой новой стадией напряженность возрастала. В конечном итоге ситуация дошла до такой степени, «когда вынуждены что-то решать», резюмировал он.

Ранее Москва сделала Западу предложение по юридическим гарантиям безопасности. Речь идет, в том числе о нерасширении НАТО по восточному направлению.