Россия и Китай могут доставить значительное количество проблем Западу. Соответствующим мнением поделился британский аналитик Эдвард Лукас в статье для The Times.

По словам публициста, столкновение может обернуться для Европы подписанием договоренностей вроде тех, что были в 1945 году в Ялте с маршалом Советского Союза Иосифом Сталиным.

«Великие державы проведут с Россией переговоры через головы восточных европейцев, а потом выкрутят им руки, дабы те признали их результаты. Говорить будут о мире, безопасности и диалоге. Но на самом деле Путин покажет всем: кто сильнее, тот и прав», — поделился своей точкой зрения о первом козыре Путина британский аналитик.

Вторым преимуществом российского лидера, по мнению Лукаса, является сближение Москвы с Пекином. Чтобы противостоять таким сильным противникам, Запад должен приложить титанические усилия, отметил британский аналитик. Однако на данный момент их не видно, выразил свое мнение Лукас.

Ранее сообщалось, что предложения России по гарантиям безопасности повысят взаимное доверие между государствами и снизят риск конфликтов. Таким мнением поделились в пресс-службе внешнеполитического ведомства КНР.