ВОЗ внесла Novavax в список вакцин для экстренного использования

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включили вакцину против коронавирусной инфекции Novavax в перечень препаратов для экстренного использования.

Вакцину против коронавируса разработали специалисты в США. Согласно постановлению, американский препарат теперь можно будет применять в чрезвычайных ситуациях, пишет РИА Новости.

«Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам», — отмечается в сообщении.

Вакцинация является единственным эффективным средством защиты от заражения коронавирусом. Прививка также снижает вероятность развития тяжелого течения заболевания и летального исхода. В России прививочная кампания организована в поликлиниках и пунктах вакцинации, которые расположены в общественных местах.