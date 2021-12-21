Захарова высмеяла слова Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не без сарказма отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления страны в ЕС и НАТО.

Ранее Зеленский отметил, что для вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс Украине необходимо избавиться от таких выражений, как «не дай Бог», «это не для нас», «это невозможно».

«И это он еще не открыл своим гражданам главную тайну: если колеса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее», — отметила Захарова в Telegram.

Ранее Захарова иронично прокомментировала слова кандидата на пост посла США в Германии Эми Гутманн, заявившей о намерении Вашингтона строить отношения с Берлином «сквозь призму противодействия» России и Китаю.