Депутат Госдумы Роднина высказалась об избиении фигуриста Соловьева

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала избиение спортсмена и звезды «Ледникового периода» Дмитрия Соловьева. Она заметила, что современный мир очень жесток, поэтому может произойти все, что угодно.

Роднина пожелала пострадавшему Соловьеву скорейшего выздоровления. Она также вспомнила об убитом в 2018 году фигуристе Денисе Тене.

«К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», – приводит слова бывшей спортсменки «Чемпионат».

Фигурист Соловьев заступился за свою девушку Анну Сидорову, после чего был избит группой людей около одного из ресторанов в центре Москвы. Спортсмен лежит в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.