Специалист ЦРУ Уолтер: США стоят на пороге гражданской войны из-за анократии

Соединенные Штаты сейчас находятся на пороге гражданской войны, в стране есть все соответствующие признаки этой ситуации, рассказала советник специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер.

Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом CNN Уолтер. По словам профессора кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего, для американской стороны ожидаются непростые времена. Она добавила, что на протяжении долгого времени занималась изучением гражданских войн во всех государствах в течение последние 30 лет. Четыре года Уолтер внимательно узнавала об истории США и сравнивала с нынешней обстановкой в государстве. По ее мнению, в Соединенных Штатах фиксируются два наиболее сильных фактора будущей гражданской войны. Специалист ЦРУ сделала неожиданное заявление о пребывании США на пороге гражданской войны.

«Первый из них — анократия, или постепенная деградация демократических институтов, их эксплуатация авторитарными элитами», — объяснила Уолтер.

Она добавила, что вторым фактором стало появление групп интересов, нацеленных на использование внутренних противоречий, например расовых, культурных и политических. Она уточнила, что это необходимо для увеличения раскола в обществе.

Ранее политолог Владимир Карасев заявил, что глава США Джо Байден придумывает очередную причину, чтобы объяснить увеличение американского присутствия в Европе, в том числе у границ России. Однако в действительности Москва неоднократно сообщала, что у нее нет желания нападать на кого-либо.