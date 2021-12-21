Бузова заявила о готовности помочь Соловьеву после избиения

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала драку, участником которой стал фигурист Дмитрий Соловьев. Певица сообщила, что готова всеми силами помочь спортсмену.

Соловьев — настоящий мужчина и защитник своей возлюбленной, заявила Бузова, беседуя с корреспондентами РИА Новости. Она добавила, что сохраняет связь с командой спортсмена. Вместе они выступали в прошлом сезоне «Ледникового периода» на Первом канале.

«Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима — настоящий мужчина, он проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене», — высказалась артистка.

Спортсмена жестоко избили возле московского ресторана Modus. Фигурист получил множественные повреждения и сотрясение головного мозга.