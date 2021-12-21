Путин впервые созвонился с новым канцлером Германии Шольцем

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил немецкого политика с началом деятельности на посту главы немецкого правительства. Помимо этого, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей и поддержании диалога по различным каналам.

«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений» — сказано в сообщении.

Путин в очередной раз напомнил, что Украина уклоняется от выполнения обязательств по минским договоренностям. По его словам, это мешает проведению нового саммита в «нормандском формате».

Ранее глава РФ провел онлайн-переговоры с лидером США Джо Байденом. Через десять дней МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности.