События на Украине 2014 года произошли в результате проколов западной дипломатии, говорится в статье американского издания The National Interest.

По словам обозревателя, именно Европейский союз и Соединенные Штаты создали почву для развала республики. Другими словами, Запад сам спровоцировал отделение Крымского полуострова от Украины, пишет издание «ПолитРоссия».

«На Западе принято считать, что все беды Украины связаны исключительно с Россией. Но это не так. Вашингтон и Брюссель приложили свои руки к развалу республики», — говорится в статье.

Специалист добавил, что в рамках переговоров Евросоюза с Киевом Брюссель выдвигал слишком жесткие требования. Несмотря на то, что в конечном итоге Киев все же добился ассоциации с ЕС, цена была непомерной — Украина потеряла Крым.

Стоит отметить, что полуостров вошел в состав Российской Федерации в результате всенародного референдума в 2014 году. Более 95% избирателей высказались за воссоединение полуострова с материковой Россией. Однако на Западе отказываются признавать легитимность волеизъявления крымского народа. При этом попытка выхода Косово из состава Сербии находит поддержку среди западных политиков.