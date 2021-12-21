Политолог Сатановский призвал осудившего «СП-2» вице-канцлера ФРГ Хабека «не будить лиха»

Заявления нового вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что российский газопровод «СП-2» является геополитической ошибкой политической верхушки ФРГ могут обернуться для немецкого политика печальными последствиями. Соответствующим мнением поделился политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, слова Хабека о проекте «Северный поток — 2» похожи на «старую немецкую песню». Он предостерег нового вице-канцлера, что его необдуманные заявления могут стать причиной большой европейской войны. Сатановский подчеркнул, что немецкому политику стоит подумать о неприкосновенности границ Европы при таком раскладе. Также российский востоковед призвал его поразмышлять о судьбе своего государства после таких высказываний.

Что касается отношения самого эксперта к данной ситуации, то Сатановский высказался, что ему лично не будет жаль Германию.

«Не будил бы он лиха? Так может отлиться», — поставил политолог вице-канцлера ФРГ Хабека на место после его слов о «СП-2».

Ранее сообщалось, что российский политолог Евгений Сатановский назвал гарантии безопасности, предложенные Москвой Западу, «до крайности интересными». Однако, по его мнению, ответ Североатлантического альянса «будет никаким».