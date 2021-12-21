Российские артисты порадовали поклонников выступлениями на фестивале «Любимое на русском»

Закрытие музыкального фестиваля-марафона «Любимое на русском» состоялось 20 декабря в Москве. Гвоздем программы стало выступление рок-группы «Земляне».

Фестиваль «Любимое на русском» стартовал 4 сентября во Владивостоке и побывал во многих городах России. Завершился марафон большим рождественским концертом в Москве.

Творческий коллектив «Земляне» выступил на сцене теле- и кинопроизводственного комплекса «Главкино», подарил гостям теплую праздничную атмосферу и поздравил зрителей с наступающим Новым годом.

«Я желаю вам, чтобы в следующем году у вас было крепкое здоровье, хорошее настроение и, конечно же, слава», – высказала пожелания певица Слава.

На концерте также выступили такие звезды российской эстрады, как Полина Гагарина, Дима Билан, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Николай Басков, Александр Ревва и многие другие исполнители.

Главной целью музыкального фестиваля было поддержать россиян в тяжелый пандемийный период и подарить им новогоднее праздничное настроение, передает пресс-служба «Русской медиагруппы».