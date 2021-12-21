Зеленский выразил готовность поговорить с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией и главой государства Владимиром Путиным.

По словам украинского лидера, Киев готов к диалогу с Москвой в любом формате, в том числе тет-а-тет.

«Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми привлеченными партнерами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет», — сказал президент Украины в ходе брифинга.

Ранее Зеленский возглавил народный антирейтинг среди кандидатов в главы государства. Это следует из результатов соцопроса. По данным исследования, 32,4% украинцев не стали бы голосовать за политика в случае его выдвижения на следующих президентских выборах.