Российский Фонд борьбы с репрессиями обратился к представителям ОБСЕ и ООН с открытым письмом. Правозащитники потребовали отреагировать на признаки геноцида населения Донецкой и Луганской народных республик.

Мирные граждане Донбасса неоднократно подвергались опасности на фоне военных действий. Согласно информации Управления верховного комиссара ООН, жертвами стали уже 45 тысяч человек. Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание, что насилие над гражданами уже приобрело признаки геноцида.

Правозащитники обратились к председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Кристин Линде и председателю Совета ООН по правам человека Нажат Шамим Хан в официальном письме, передает ФАН. Представители ФБР изложили данные о насилии над мирными гражданами и призвали провести расследование.

«Фонд борьбы с репрессиями требует, чтобы Совет по правам человека ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе провели всестороннее и беспристрастное международное расследование военных преступлений в Донецком и Луганском регионах Украины, совершенных в 2014-2016 годах, и привлекли всех военных преступников к ответственности», — говорится в сообщении ФБР.

Правозащитники подчеркнули, что причиной смерти жителей ЛНР и ДНР становились травмы от снарядов во время обстрелов. Кроме того, сотни детей и женщин получили ранения на территориях, где не должны были проходить боевые действия, поэтому военные преступления требуют расследования, а виновные должны понести наказание.