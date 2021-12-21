Шойгу: зарплата военных в 2022-2023 годах вырастет сверх плана

В 2022 — 2023 годах денежное довольствие военнослужащих будет увеличено сверх того, что было запланировано.

Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, сообщает издание EurAsia Daily.

«В 2022—2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров», — констатировал глава ведомства.

Шойгу добавил, что в целях увеличения количества служащих по контракту в 2021-2023 годах министерству обороны дополнительно будет выделено 180,2 миллиарда рублей.

«В этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%», — напомнил министр.

Как подчеркнул Шойгу, принятые меры повышают привлекательность военной службы и способствуют дополнительному притоку в Вооруженные силы РФ специалистов высокой квалификации.