Ищенко предсказал конфискацию угля и газа на Украине под предлогом спасения страны

Украинские власти под предлогом необходимости спасения страны в условиях энергетического кризиса в разгар отопительного сезона могут конфисковать все угольные предприятия и весь газ в подземных хранилищах.

Такое предположение в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого на Украине сейчас наблюдается очередной виток политической борьбы.

Ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, который является основным оппонентом нынешнего главы государства Владимира Зеленского, было предъявлено подозрение в государственной измене, после чего политик спешно уехал из страны.

В сложившейся ситуации, по мнению Ростислава Ищенко, украинские власти могут конфисковать часть активов политика-олигарха. А после Порошенко очередь дойдет и до еще одного украинского олигарха – Рината Ахметова, который является не только богатейшим человеком страны, но и ключевой фигурой в энергетической отрасли.

«С ним происходит то же самое, что и с Порошенко, но не так явно. Ахметова вытеснили из торговли электричеством с Белоруссией, куда зашла другая компания, ориентированная на офис президента. Активно отрабатывается тема, что на Украине не осталось угля и газа, что есть риск веерных отключений – об этом заявляют "Нафтогаз" и СБУ, причем последняя называет ситуацию угрозой госбезопасности», — объяснил Ищенко.

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Украинские политики, которые относятся к Ахметову лояльно, как, например, премьер-министр Денис Шмыгаль, пытаются снизить напряжение и заявляют о том, что в подземных хранилищах еще остается 15 миллиардов кубометров газа, а также об излишках угля, которого в страну поставляют 2 миллиона тонн в месяц при ежемесячном потреблении в 1,7 миллиона тонн.

Каждая из сторон в этой ситуации по-своему права, уверен Ищенко, так как Украина действительно оказалась в тяжелой энергетической ситуации, но ее положение не безнадежно.

«Истина где-то посередине. Действительно, в ПХГ государственного газа практически нет, но государство в любой момент может конфисковать частные объемы – мол, ситуация форс-мажорная, надо спасать людей, как-нибудь потом расплатимся. Угля действительно мало, но он периодически завозится», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Президент Зеленский, по мнению Ищенко, вполне может пойти на конфискацию ключевых активов олигарха Ахметова, или национализировать газ, который хранится в украинских подземных хранилищах, но не принадлежит «Нафтогазу». Это решение может быть принято, как мера по преодолению кризисной ситуации в энергетике. А в сданной ситуации только решительные шаги помогут Зеленскому подавить сопротивление оппозиции.

«Если он конфискует предприятия у Ахметова, то заявит, что нашел уголь и газ, и спас страну. А если Ахметов сохранит все под своим контролем, то вырвет из рук Зеленского политические рычаги власти, сказав, что тот довел страну до ручки, а мы ее спасли», — добавил Ищенко в заключение.

Напомним, ранее эксперты высказали опасение, что Украине может не хватить импорта газа для того, чтобы покрыть дефицит топлива в стране. Это может произойти из-за того, что «Газпром», согласно контракту, должен прокачивать через ГТС Украины 40 миллиардов кубометров газа в год, но в условиях похолодания и дефицита газа в Европе почти весь этот объем топлива забирают сами европейцы, ничего не оставляя для реверса обратно на Украину.

Интересно, что украинские власти сами согласились на такие условия, не оценив, чем они могут грозить Украине.