Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников полиции.

В настоящее время документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Благодаря ему полицейские получили право проникать в жилища и автомобили россиян без присутствия владельца, если есть угроза для жизни и здоровья граждан.

Владельцы вскрываемого имущества должны быть оповещены о предпринятых мерах в течение суток. Также вскрывать транспортное средство разрешено при угрозе теракта, массовых беспорядках, режиме ЧС и в случае задержания подозреваемых в совершении преступлений.