Корнилов рассказал, как Байден поднимает ставки ради победы в выдуманной войне

Американский президент Джо Байден пытается предстать в глазах народа США как спаситель и защитник «демократичной Украины» от «агрессивной России».

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал публицист, историк и политолог Владимир Корнилов, отмечая на вопрос, что стоит за сообщением американского телеканала CNN о «распоряжении» президента США Джо Байдена в течение четырех недель предотвратить якобы готовящееся «российское вторжение на Украину».

«Пройдет четыре недели, и Россия не вторгнется, и кто победил?! Конечно, Байден! То есть Байден «защитил» мир от новой страшной войны — спас Украину, вырвал ее из рук «захватчиков»», — объяснил происходящее Корнилов.

Сейчас, по его словам, многие войны в мире происходят, как это было показано в фильме «Хвост виляет собакой».

То есть, если через два-три месяца среднего американского обывателя спросят, была ли на Украине война, он ответит: «конечно была, мы же все это видели по телевизору». А то, что эта война так быстро закончилась и ее больше нет, это заслуга «великого Байдена-миротворца», которому еще, может быть за это Нобелевскую премию мира дадут, иронично объяснил Корнилов.

«Так что в этом смысле замысел очевиден. Идет наращивание ставок с тем, чтобы потом можно было демонстрировать своим же обывателям, своим же избирателям замечательную победу», — заключил политолог.

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Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также прокомментировал поручение президента США Джо Байдена своей администрации за четыре недели предотвратить якобы готовящееся Россией "вторжение на Украину. По мнению сенатора, действия Вашингтона не принесут мира ни Украине, ни Европе, а поручение американского президента говорит только о том, что Белый дом не намерен ни с кем договариваться.